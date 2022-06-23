Війська РФ намагаються оточити частини ЗСУ біля Лисичанська, тривають бої, - Генштаб

Окупанти зосередили основні зусилля на взятті Сєвєродонецька, також наступають з метою оточення військ ЗСУ в районі Лисичанська. Війська РФ також захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання Збройних сил Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей. У районі сконцентровані три батальйонні тактичні групи зі складу першої танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

На Харківському напрямку підрозділи армії РФ намагаються не допустити вихід Сил оборони в тил діючого на Слов'янському напрямку угруповання окупаційних військ. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак і Рубіжне.

На Слов'янському напрямку угруповання російських військ всі зусилля зосередило на поліпшенні тактичного становища, також веде підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

Також російські військові намагаються створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. Для посилення угруповання в районі Ізюма окупанти перемістили два танкових підрозділи.

На Бахмутському напрямку війська противника наступають у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчеярівка, також намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового, щоб перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на вказаному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув в одну батальйонну тактичну групу зі складу Центрального військового округу.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника зміцнюють оборону. Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій у напрямках Киселівка-Посад – Покровське та Олександрівка-Лупареве з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області. На Криворізькому напрямку російські військові здійснюють інженерне удосконалення позицій.