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Війська РФ намагаються оточити частини ЗСУ біля Лисичанська, тривають бої, - Генштаб

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Четвер 23 червня 2022 07:25
Війська РФ намагаються оточити частини ЗСУ біля Лисичанська, тривають бої, - Генштаб Війська РФ намагаються оточити частини ЗСУ біля Лисичанська (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Окупанти зосередили основні зусилля на взятті Сєвєродонецька, також наступають з метою оточення військ ЗСУ в районі Лисичанська. Війська РФ також захопили Лоскутівку і Рай-Олександрівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, в період з 22 червня по 1 липня в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання Збройних сил Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей. У районі сконцентровані три батальйонні тактичні групи зі складу першої танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ.

На Харківському напрямку підрозділи армії РФ намагаються не допустити вихід Сил оборони в тил діючого на Слов'янському напрямку угруповання окупаційних військ. Противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак і Рубіжне.

На Слов'янському напрямку угруповання російських військ всі зусилля зосередило на поліпшенні тактичного становища, також веде підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець.

Також російські військові намагаються створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм-Слов'янськ. Для посилення угруповання в районі Ізюма окупанти перемістили два танкових підрозділи.

На Бахмутському напрямку війська противника наступають у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчеярівка, також намагаються заволодіти панівними висотами в районі Берестового, щоб перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на вказаному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув в одну батальйонну тактичну групу зі складу Центрального військового округу.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника зміцнюють оборону. Надалі не виключаються спроби ведення штурмових дій у напрямках Киселівка-Посад – Покровське та Олександрівка-Лупареве з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області. На Криворізькому напрямку російські військові здійснюють інженерне удосконалення позицій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдень 22 червня внаслідок мінометного обстрілу села Пришиб Ізюмського району загинули місцеві мешканки.

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Збройні сили України Сєвєродонецьк Лисичанськ Генштаб ВСУ Війська РФ
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