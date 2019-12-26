ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ затримала групу, яка незаконно продавала зброю в санкційні країни

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 15:45
СБУ затримала групу, яка незаконно продавала зброю в санкційні країни
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Угрупування намагалося налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів

Контррозвідка Служби безпеки України припинила діяльність міжнародного угруповання, яке забезпечувало в Україні фінансування операцій з придбання військових комплектуючих для реалізації в санкційні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними контррозвідки, група вихідців з Ірану намагалася налагодити постачання комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в Іран, що суперечить резолюції ООН № 2231 від 20.07.2015.

"Для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, які зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже 600 тисяч доларів та 235 тисяч євро. Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила посадовця, який організував схему отримання "відкатів" під час виконання договорів поставок газу для об'єктів Міноборони у Хмельницькому. Натомість він обіцяв не створювати перешкоди, а також давав "гарантії" перемоги в тендерах на 2020 рік.

Ще раніше Держбюро розслідувань викрило керівництво "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень. У корупційній схемі також брали участь співробітники СБУ.

СБУ в Хмельницькій області викрила чиновника Міноборони на системній корупції Призначено голову СБУ у Рівненській області
Новини України Служба безпеки Україниоружие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся