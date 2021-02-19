В Україні хочуть посилити підтримку фермерів до 35 років: закон прийняли за основу

В Україні хочуть посилити підтримку фермерів до 35 років. Верховна рада підтримала за основу законопроект №4046.

Про це повідомляє урядовий портал.

За документ проголосував 291 народний депутат.

"Реалізація цього законопроекту дасть можливість фермерським господарствам активніше брати участь у державних програмах підтримки та отримати доступ до кредитних ресурсів. Водночас законопроект відкриває можливість запровадження окремих програм підтримки фермерам до 35 років", - заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Закон унормовує склад земельних ділянок фермерських господарств, у користуванні яких знаходяться земділянки, передані їм на підставі Державних актів на право постійного користування.

Планується розширити коло отримувачів держпідтримки через Укрдержфонд, закріпивши статус сімейних фермерських господарств, як отримувачів такої підтримки.

Вводиться державна підтримка фермерського господарства, голова якого має вік до 35 років (включно).

Очікується, що схвалення закону сприятиме збільшенню зайнятості на селі та створенню нових робочих місць у сільській місцевості.