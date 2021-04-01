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Земельна реформа: ВР рекомендують створити Фонд гарантування кредитів для фермерів

Новость на русском → Україна, Четвер 01 квітня 2021 11:23
Земельна реформа: ВР рекомендують створити Фонд гарантування кредитів для фермерів Фото: Раді рекомендують створити Фонд гарантування кредитів для фермерів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні у рамках земельної реформи може з'явитися Фонд гарантування кредитів для фермерів. Верховній раді рекомендують схвалити відповідний законопроект №3205-2.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таке рішення ухвалив комітет з питань аграрної та земельної політики.

"Очікується, що прийняття проекту закону покращить доступ малих та середніх суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у сільському господарстві, до кредитних ресурсів, розширення виробництва, поліпшення фінансового стану таких підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності", - сказано у повідомленні.

Проект закону рекомендують схвалити у другому читанні.

"Рекомендувати Верховній раді доопрацьований до другого читання проект закону №3205-2 прийняти у другому читанні та в цілому як закон у редакції комітету із подальшим техніко-юридичним доопрацюванням", - поінформували у Раді.

Нагадаємо, у лютому парламент схвалив у повторному першому читанні законопроект №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві". За нього проголосували 295 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня 2020 року цей закон в Раді зняли з порядку денного.

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