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З українських портів сьогодні не вийшов караван з продовольством: в чому причина

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Одеса, Неділя 11 вересня 2022 19:49
З українських портів сьогодні не вийшов караван з продовольством: в чому причина Фото: з українських портів сьогодні не вийшов караван з продовольством (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.

Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.

Нагадаємо, що 9 вересня в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".

Також повідомлялося, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.

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