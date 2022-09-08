Кулеба розвінчав головний міф Кремля про "зерновий коридор"

2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через “зерновий коридор”, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Буквально зараз черговий корабель з українським зерном дістався берегів Африки біля Судану. Загалом дві третини відправлених кораблів спрямовані до Азії, Африки та Близького Сходу", - розповів він.

"Це реальні факти, а вигадки росіян про направлення зерна лише в Європу просто не відповідають дійсності", - заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що з початку роботи "коридору" кораблі з українським зерном відбули до портів Єгипту, Ємену, Ізраїлю, Ірану, Індії, Китаю, Республіки Корея, Лівії, Сомалі, Судану, Джибуті, Туреччини та країн ЄС.

За словами міністра, в серпні, щойно відбулися перші відвантаження з українських портів, ціни на пшеницю знизилися щонайменше на 5%.

Кулеба додав, що Росія може навмисно озвучувати сумніви в ефективності "зернового коридору", готуючись торгуватися та шантажувати світ з наближенням завершення 120 днів "зернової" ініціативи.