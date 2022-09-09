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В Африку прибуло чергове судно з українським зерном

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Київ, П'ятниця 09 вересня 2022 22:48
В Африку прибуло чергове судно з українським зерном Фото: до Судану прибуло чергове судно з українським зерном (t.me/miUkraune)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

В один із Суданських портів прибув балкер SEAEAGLE з 65 тисячами тонн української пшениці. Він вийшов з порту "Чорноморськ" 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки вже відправлено 16 суден і доставлено майже 500 тисяч тонн продовольства.

Зокрема, два судна з 60 тисячами тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які страждають від продовольчої кризи. Крім того, завдяки партнерам ООН закуплено ще 190 тисяч тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Нагадаємо, що Кулеба розвінчав головний міф Кремля про"зерновий коридор". 2/3 українського зерна, яке Україна вже відправила через "зерновий коридор", спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу. Завдяки йому ціни на пшеницю знизилися.

Як повідомлялося, через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших харчових продуктів.

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