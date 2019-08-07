В українських парках можуть з'явитися кнопки виклику екстреної допомоги

Фото: Лев Парцхаладзе (Віталій Носач, РБК-Україна)

Екстрені кнопки плануються для безпеки у парках

У парках можуть з'явитися спеціальні кнопки виклику екстреної допомоги для надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лева Парцхаладзе.

За його словами, міністерство переглядає норми безпеки в парках. Зокрема, пропонується облаштовувати там спеціальні бокси з кнопкою екстреного виклику поліції.

"Це безпека і постійний зв'язок з працівниками служби у разі можливого виникнення надзвичайної ситуації. Тим більше що в деяких нових парках це вже починають робити", - написав Парцхаладзе.

Нагадаємо, в Україні з 1 листопада планується збільшення у два рази кількості жіночих туалетів в кінотеатрах і театрах. Повідомляється, що частина туалетних кімнат обов'язково повинна проектуватися доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також містити пеленальні столики для немовлят.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 серпня в Україні є обов'язковою наявність громадських туалетів для відвідувачів великих супермаркетів. Мова йде про всі нові реконструйовані великі супермаркети з торговою площею 2500 квадратних метрів і більше.