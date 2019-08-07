В украинских парках могут появиться кнопки вызова экстренной помощи

Фото: Лев Парцхаладзе (Виталий Носач, РБК-Украина)

Экстренные кнопки планируются для безопасности в парках

В парках могут появиться специальные кнопки вызова экстренной помощи для чрезвычайных случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Льва Парцхаладзе.

По его словам, министерство пересматривает нормы безопасности в парках. В частности, предлагается обустраивать там специальные боксы с кнопкой экстренного вызова полиции.

"Это безопасность и постоянная связь с работниками службы в случае возможного возникновения чрезвычайной ситуации. Тем более что в некоторых новых парках это уже начинают делать", - написал Парцхаладзе.

Напомним, в Украине с 1 ноября планируется увеличение в два раза количества женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Сообщается, что часть туалетных комнат обязательно должна проектироваться доступной для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а также содержать пеленальные столики для младенцев.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 августа в Украине является обязательным наличие общественных туалетов для посетителей больших супермаркетов. Речь идет о всех новых и реконструированных крупных супермаркетах с торговой площадью 2500 квадратных метров и более.