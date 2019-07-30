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Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети з 1 серпня

Новини » Суспільство    30.07.2019 - 13:19
Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети з 1 серпня
Фото: Лев Парцхаладзе (Віталій Носач, РБК-Україна)

Туалети повинні бути в супермаркетах торговою площею 2500 кв. метрів і більше

Наявність громадських туалетів для відвідувачів великих супермаркетів є обов'язковою з 1 серпня. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Парцхаладзе, Державні будівельні норми передбачають обов'язкову наявність туалетів у великих супермаркетах. Мова йде про всі нові і реконструйовані великі супермаркети з торговою площею 2500 квадратних метрів і більше.

"1 санітарний прилад на 600 кв. метрів торгової площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об'єкт. Кабіни повинні бути обов'язково окремо для чоловіків і для жінок, також повинні бути універсальні туалети для зручного користування маломобільними групами населення. У таких санвузлах повинні бути обов'язкові сповивальні столики для немовлят", - йдеться в повідомленні.

Великі супермаркети зобов'язали встановити туалети з 1 серпня

Фото: facebook.com/lev.partskhaladze

Передбачається, що всі ці зміни дозволять підвищити комфорт відвідувачів великих супермаркетів і гіпермаркетів.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило законопроект по недобудовам і направило його в центральні органи влади на погодження. У законопроекті про недобудови пропонується фактично за принципом банкрутства очищати ці підприємства і все майно, що залишилось, передавати місцевим органам влади.

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