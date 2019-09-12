Українських моряків можуть судити дистанційно, - адвокат

Координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов заявив, що звільнених українських моряків можуть судити дистанційно по кримінальній справі про нібито незаконному перетині кордону Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За його словами, це один з варіантів розвитку подій. Він вважає, що те, за яким сценарієм будуть судити моряків, залежить від переговорного процесу.

Також адвокат зазначив, що Росія може припинити кримінальну справу, ак і викликати моряків на якісь дії, якщо ті не з'являться - їх оголосять в розшук.

"Може бути прийнятий Державною думою акт амністії, може бути рішення про звільнення моряків від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 42 КК РФ, тобто виконання наказу. Тоді відповідальною особою залишається той, хто віддавав наказ морякам" - заявив Полозов.

Він також додав, що повернення заарештованих українських судів теж залежить від переговорів. Вони досі знаходяться в Керчі, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові ID-паспорти отримають звільнені політв'язні і моряки, які втратили попередні документи під час незаконного затримання російськими властями, і ті, хто вимагає їх оновлення.

Крім того, стан здоров'я 24 українських моряків, які повернулися в Україну з російського полону, задовільний, але кожному потрібно час на лікування та обстеження. Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.