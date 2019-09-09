ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я моряків

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 17:30
У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я моряків
Фото: Головний військовий клінічний госпіталь" (www.mil.gov.ua)

Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан

Стан здоров’я 24 українських моряків, які 7 вересня повернулися до України з російського полону, задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

"Наразі військові моряки оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування - у відповідності до призначених дієт, залежно від характеру їхнього захворювання".

Наразі моряки проходять обстеження у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Також військовий госпіталь перевели на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".

Як повідомляло РБК-Україна, після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців - до лікарні "Феофанія".

Фігурант справи "кримських диверсантів" попросив Путіна про помилування Сущенко заборонили в'їзд до Росії на 20 років
Новини України обмін полоненимиморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся