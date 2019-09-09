У військовому госпіталі розповіли про стан здоров’я моряків

Фото: Головний військовий клінічний госпіталь" (www.mil.gov.ua)

Військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан

Стан здоров’я 24 українських моряків, які 7 вересня повернулися до України з російського полону, задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

"Наразі військові моряки оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування - у відповідності до призначених дієт, залежно від характеру їхнього захворювання".

Наразі моряки проходять обстеження у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Також військовий госпіталь перевели на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".

Як повідомляло РБК-Україна, після повернення до України звільнених моряків разом з їхніми рідними привезли до військового госпіталю у Києві для обстеження та лікування, інших звільнених українців - до лікарні "Феофанія".