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ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів

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Донецька область, Субота 02 квітня 2022 19:07
ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів ЗСУ знешкодили батальйонну тактичну групу окупантів (facebook.com/otueast)
Автор: Тетяна Самарук

У Донецькій області українські військові за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Так, вчора, 1 квітня, окупанти хотіли активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках.

Однак, така велика кількість техніки не залишилась поза увагою ЗСУ.

"На окупантів чекала "тепла" зустріч. Українські воїни привітали ворога не тими квітами, на які вони розраховували. "Гвоздики", "Піони", "Гіацинти" та інші подарунки чомусь не сподобались горе-воякам, які не змогли витримати такої радості та лягли відпочити", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантівЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантівЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантівЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантівЗСУ у Донецькій області за кілька годин знешкодили батальйонну тактичну групу окупантівУ Донецькій області ЗСУ знешкодили батальйонну тактичну групу російських окупантів (facebook.com/otueast)

Раніше ми повідомляли, що нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку.

Також ми писали, що у Чернігівській області сили спротиву захопили ворожу техніку.

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