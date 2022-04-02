Нацгвардійці на київському напрямку під час боїв захопили російську техніку

Бійці Нацгвардії в боях на київському напрямку здобули трофейну російську техніку. Зокрема, захисники відібрали у ворога САУ 2С-3 та плавучий бронетранспортер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

"На київському напрямку під час боїв один з підрозділів Національної гвардії здобув трофейну російську техніку САУ 2С-3 та МТ-ЛБ", - йдеться у повідомленні.

Також українські захисники вже відбуксирували техніку в тил.

Окрім того, після незначного ремонту техніка підсилить підрозділ, який воює на цьому напрямку.