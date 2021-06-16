Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО

Українська влада відкрила новий фронт боротьби зі злочинністю – "злодіями в законі" і кримінальними авторитетами. Проти них ввели санкції, деяких затримали, інших намагаються видворити з країни. Як йде війна зі злочинним світом і хто в ній перемагає - в матеріалі РБК-Україна.

Місяць тому – 14 травня - Рада національної безпеки і оборони (РНБО) вирішила ввести санкції проти всіх відомих на пострадянському просторі "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів. У цьому списку опинилося близько 600 прізвищ "злодіїв" і лідерів злочинних спільнот.

Багато з них навіть ніколи не були в Україні і на даний момент перебувають у місцях ув'язнення. Більшість - це громадян Росії і уродженці кавказького регіону. У тому числі і лідер злочинного світу РФ, який в даний момент знаходиться за гратами, Захарій Калашов на прізвисько "Шакро молодий".

За рішенням РНБО, всі їхні активи на території країни будуть заблоковані, а документи анульовані. В'їзд в Україну їм відтепер заборонений.

Цей крок - продовження оголошеної владою ще минулого року війни зі злочинним світом. Тоді вдалося через Верховну раду провести спеціальний "антизлодійський" закон. Він ввів покарання за "поширення злочинного впливу" і "організацію злодійської сходки". За ці особливо тяжкі злочини зараз можна потрапити до в'язниці на 15 років.

Українська історія в цьому аспекті не нова. Подібні масштабні "антизлодійські" кампанії пару років тому влаштовували Росія і Грузія. Власне кажучи, саме видавлювання злочинців з цих країн призвело до того, що багато з них осіли в Україні і досить комфортно себе тут почували. До недавніх пір.

Історія боротьби

Саме поняття "злодій в законі" характерне виключно для пострадянського простору. Воно почало формуватися в 1920-30-х роках в СРСР, коли в місцях позбавлення волі серед інших ув'язнених почали виділятися більш "авторитетні".

Вони жили за "поняттями", контролювали" общак" і стежили, щоб інші члени спільноти не порушували "злодійський кодекс". Наприклад, цей кодекс забороняв "злодіям" співпрацювати з правоохоронцями, займатися політикою і красти у своїх.

Творець українського УБОЗу (Управління по боротьбі з організованою злочинністю – - ред.), полковник міліції Валерій Кур пояснив РБК-Україна причини появи цього феномена.

"Вони (ув'язнені – - ред.) самі для себе придумали фактично, для вирішення своїх суперечок, цей інститут "третейських суддів", які самі сиділи в місцях позбавлення волі і знали ці важкі умови", – зазначив він.

Творець українського УБОЗу Валерій Кур (фото: kanalukraina.tv)

Сталінський режим намагався поставити "злодіїв" на службу держави, особливо в період Другої світової війни. Але цей порив натрапив на жорсткий опір з боку частини ув'язнених, яким "злодійський закон" забороняв будь-яким чином співпрацювати з держорганами. По суті злочинний світ в ті часи розділився на два табори.

Новий виток протистояння припав на час Перестройки в СРСР. Злочинні організації виявилися не готові до змін, а правоохоронці, в свою чергу, спробували поставити їх під контроль або ліквідувати. Цей період характеризується відходом від справ "старої гвардії" злочинців і виходом на арену новачків, які в боротьбі за владу дозволяли собі не дотримуватися "понятть".

У 1990-х багато лідерів "злодійського світу" зміцнили свій вплив, скориставшись важкою економічною ситуацією в пострадянських країнах і слабкістю державних інститутів. При цьому частина з них вийшли з тіньового сектора, стали бізнесменами і спробували взяти під контроль політикум.

Першою країною, яка радикально підійшла до питання "злодіїв у законі", стала Грузія. На початку 2000-х ця проблема стала занадто гострою: злочинність контролювала цілі сектори економіки. У 2005 році після приходу до влади Михаіла Саакашвілі почалася кампанія проти кримінальних авторитетів. Грузинський парламент прийняв спеціальний "антизлодійський" закон, і майже 200 авторитетів попали за грати, були засуджені і тисячі їх "сподвижників".

При цьому силовики "відзначилися" масовими випадками незаконних арештів і навіть застосуванням тортур до затриманих. Більш того, вилучені у злочинців автомобілі і особняки були передані в користування поліції. Ця ситуація змусила "злодіїв" залишити Грузію і переїхати в Росію, Туреччину і Україну.

Через 15 років схожа ситуація сталася вже в РФ. Там також був прийнятий спеціальний закон, який передбачає кримінальне покарання за сам статус "злодія в законі". Ще за пару років до цього авторитетів почали відловлювати і затримувати навіть за найменші злочини.

Апофеозом став вирок до 10 років в'язниці для найвпливовішого на пострадянському просторі "злодія" – Захарія Калашова ("Шакро молодий"). Він очолив злочинний світ після вбивства "Діда Хасана" (Аслана Усояна) в 2013 році.

В Україні активізувалася боротьба з лідерами злочинного світу (фото: УНІАН)

Полковник Валерій Кур вважає, що українські "злодії в законі" – абсолютно не самостійні фігури. Всі вони були "короновані" в Росії або в інших країнах колишнього СРСР і залежні від російських авторитетів. А ті, в більшості своїй, знаходяться "під ковпаком" МВС і ФСБ Росії.

"Наші так звані "злодії в законі" просто діти для тих, які в Росії. Жоден з них рот не розкриє, якщо спробує, умовно кажучи, бути самостійним або бути "коронованим" в українському злочинному співтоваристві", – зазначив колишній начальник карного розшуку.

На його думку, зараз спостерігається черговий виток війни держави зі злочинним світом, і оголошене владою "полювання на злодіїв" - лише один з її етапів. Основний аспект в тому, переконаний екс-міліціонер, що після 2014 року Україна різко розвернулася в бік Заходу, а кримінальні авторитети все ще орієнтовані на російську сторону.

Український список

У переліку РНБО з майже 600 "злодіїв у законі" лише 15 офіційно мають українське громадянство. Найбільш відомі з них це Андрій Недзельський ("Нєдєля"), Сергій Лисенко ("Льора Сумський") та Сергій Олійник ("Умка). Останній був затриманий 20 травня в аеропорту Дніпра при спробі покинути країну. Того ж дня за ґрати потрапив ще один впливовий "злодій" - Лаша Джачвліані на прізвисько "Лаша Сван".

Згідно з інформацією правоохоронців, Олійник був "коронований" в Санкт-Петербурзі в 2014 році, а Лаша Сван – в 1995 році в Москві. Їх зоною впливу були центральні, східні та південні регіони України, також вони займалися розподілом злодійського "общака".

Як випливає з судових матеріалів, їм інкримінують шість конкретних епізодів злочинної діяльності. Серед них, наприклад, призначення "смотрящего" за містом Чорноморськ в Одеській області.

Крім того, "злодії" виділяли гроші на підкуп правоохоронців і суддів, щоб допомогти "колегам" зі злочинного світу уникнути покарання. Йдеться про ситуацію з російським "злодієм" Романом Коганом ("Кащей"), який був екстрадований з Польщі в Україну, а потім через Окружний адмінсуд Києва зміг отримати українське громадянство. Це допомогло уникнути його видворення в Росію.

Крім того, за версією слідства, "Умка" курував шахрайські "call-центри" і фінансував постачання продуктів засудженим виправної колонії в Дніпропетровській області.

Олійника затримали наприкінці травня в аеропорту (фото: кадр з відео)

Поліція вважає, що Олійнику активно допомагав "Лаша Сван", який офіційно є особою без громадянства. Обидва вони були заарештовані Печерським судом Києва на 60 діб і утримуються в поліцейському ізоляторі. Саме там, а не в Лук'янівському СІЗО, їм можуть забезпечити безпеку, сказало РБК-Україна джерело в правоохоронних органах.

У свою чергу, адвокат Олійника Юрій Іващенко в спілкуванні з РБК-Україна прямо не відповів, чи визнає його клієнт наявність статусу "злодія в законі". "У пред'явленій підозрі йдеться про вчинення конкретних дій. Ми їх спростовуємо. Там не йдеться про статус або не статус", – підкреслив юрист.

Він також зазначив, що частина інкримінованих "Умці" злочинів була здійснена до вступу в силу "антизлодійського" закону, тому його не можна притягнути до відповідальності за цими епізодами. До того ж захист Олійника вважає незаконними введені проти нього санкції РНБО.

"Позиція клієнта полягає в тому, що обмежуються його конституційні права як громадянина України. Тому що законом чітко визначено, що на громадянина України можуть бути накладені санкції тільки за терористичну діяльність. А моєму підзахисному така підозра не пред'являлася", - заявив Іващенко.

Поки захист "Умки" роздумує над тим, чи оскаржити санкції в судах, українські правоохоронці через суд наклали арешти на все його майно. У тому числі і на те, яке записано на близьких і далеких родичів: дружину, матір, батька, сина, тестя, тещу і племінницю.

Втім, є в переліку санкціонованих "авторитетів" і ті, чий зв'язок зі злочинним світом виглядає неочевидним. Наприклад, під них потрапили учасник добровольчого батальйону "Крим" Мансур Мовсаров і депутат Васильківської міської ради Київської області Мехак Алексанян.

РНБО ввела санкції проти "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів (фото: president.gov.ua)

Останній у коментарі РБК-Україна повідомив, що вже подав позов до Верховного суду проти президента Володимира Зеленського. Він вимагає скасувати введені проти нього обмеження. Депутат Васильківської міськради каже, що з моменту введення санкцій у нього заблоковані всі рахунки.

"Я не знаю, як я потрапив до цього списку, я ніколи не стикався з цією сферою. Не знаю, помилка це або мене спеціально туди "кинули", - сказав він.

Алексанян зазначив, що 32 роки живе в Україні, займався приватним бізнесом у Василькові, зокрема, готельно-ресторанним. Також має посвідчення адвоката.

Неостаточна перемога

За словами Алексаняна, до списку "авторитетів" його включив Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. У самому департаменті не змогли надати виданню коментар щодо санкцій проти "злодіїв у законі". Там натякнули, що робота щодо них ще не закінчена.

"Так як санкції РНБО виконує не тільки ДСР, але і багато інших органів, в тому числі і правоохоронні, ми поки окремо не коментуємо цей напрямок. Можливо трохи пізніше, коли буде вже фінальний результат", – зазначила речник департаменту Анжеліка Іванова.

Крім Алексаняна, станом на 11 червня ще 11 так званих "кримінальних авторитетів" оскаржили в судах санкції Радбезу.

Примітно, що ще 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що проблема "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів" в Україні практично вирішена. За інформацією МВС, в Україні станом на початок року перебували 34 "злодії", а після введення санкцій їх кількість скоротилася до 17.

"Сьогодні жодного злочинця, який знаходиться під цими атрибутами ("злодія в законі", – ред.) у нашій країні немає", - зазначив Данілов.

Також зменшується кількість лідерів злочинних угруповань - "кримінальних авторитетів". Якщо на початку 2021 року в Україні їх було 111 осіб, то після санкцій 36 добровільно покинули країну. Ще 42 планують видворити найближчим часом, а решта 33 потраплять під слідство.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ пропонує для остаточної перемоги над "злодіями" перейняти ще одну новацію з грузинського досвіду. Мова про створення спеціальної в'язниці, в якій будуть знаходитись тільки "злодії" і "авторитети". У Грузії це допомогло зруйнувати ієрархію лідерів кримінального світу, які в порушення "злодійського кодексу" змушені були самі за собою прибирати і себе забезпечувати.

Екс-глава тюремної системи України Сергій Старенький (фото: antydot.info)

Колишній начальник пенітенціарної системи України Сергій Старенький пояснив, що донедавна "злодії в законі" контролювали в'язниці, колонії та СІЗО, а зараз зберігають вплив на них. Для них це питання "престижу", уточнив він. За його словами, той же "Умка" відповідав за в'язниці Дніпропетровської та Харківської областей, а "Льора Сумський " – за Київ, Чернігівську та Житомирську області.

"Вони вже давно відмовилися від такої моделі поведінки, що "злодій в законі" повинен сидіти у в'язниці і зсередини шляхом зустрічей і переговорів керувати процесами. "Злодії в законі" вже давно не сідають у в'язниці, щоб ними управляти, все відбувається за допомогою інтернету і телефонного зв'язку", – сказав Старенький в коментарі РБК-Україна.

Він скептично ставиться до нового етапу "війни зі злочинністю" у виконанні влади. На його думку, "авторитети", що потрапили під санкції, успішно оскаржать їх у судах, а видавлені з країни "злодії" продовжать поширювати свій вплив в Україні, будучи за кордоном.

Єдиний вихід, вважає колишній голова пенітенціарної служби, це засуджувати "злодіїв" за тяжкі злочини. Але наявність злочинного статусу у самих підсудних, на його думку, довести буде досить складно.

Старенький впевнений, що на зміну "старим злодіям" прийдуть нові, які вже готові боротися за владу і мають достатній фінансовий ресурс. Все це в комплексі призведе до переділу сфер впливу, вважає співрозмовник.

"Моє переконання, засноване на особистому досвіді і на досвіді роботи правоохоронних органів, злочинність перемогти неможливо. Це соціальна проблема, яка виникла з державою і буде існувати вічно", – резюмував ветеран УБОЗу Валерій Кур.