Українські воїни захопили новий ворожий безпілотник: тепер служитиме ЗСУ (фото)

Воїнам ССО України вдалося захопити повний комплект російського безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.
Ймовірно, бійці захопили безпілотник "Елерон-3СВ", який розроблений для повітряної розвідки та спостереження.
В Міноборони пообіцяли, що тепер цей безпілотник "став на сторону добра та буде допомагати нам боронити нашу землю".
Раніше ми повідомляли, що російський винищувач знищено в Харківській області.
Також ми писали, що ЗСУ знищили ще один російський командний пункт.
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