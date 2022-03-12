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Украинские воины захватили новый вражеский беспилотник: теперь будет служить ВСУ (фото)

Автор: Татьяна Самарук

Воинам ССО Украины удалось захватить полный комплект российского беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Вероятно, бойцы захватили беспилотник "Элерон-3СВ", который разработан для воздушной разведки и наблюдения.

В Минобороны пообещали, что теперь этот беспилотник "стал на сторону добра и будет помогать нам защищать нашу землю".

Военные захватили российский беспилотник (t.me/ministry_of_defense_ua)

Ранее мы сообщали, что российский истребитель уничтожен в Харьковской области.

Также мы писали, что ВСУ уничтожили еще один российский командный пункт.

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