Російський винищувач знищено в Харківській області
В Ізюмському районі Харківської області ЗСУ ліквідувала російський винищувач. Літак ворога знищено із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синегубова.
"Сьогодні близько 12:00 в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач. Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger". Винищувач окупантів задимівся та впав на території Бєлгородської області РФ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні ЗСУ збили 2 ворожі гелікоптери над Херсонською областю.
Також вчора українські військові знищили винищувач агресора. Попередньо у Чернігівській області.
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