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Українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР"

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Україна, Понеділок 21 березня 2022 14:49
Українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР" Фото: ЗСУ взяли у полон 4 бойовиків "ЛДНР" (facebook.com/128brigade)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові взяли в полон ще чотирьох окупантів. Вони належать до так званих "ДНР" і "ЛНР" та воювали на боці Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Закарпатського легіону "128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада".

Зазначається, що штурмовики із закарпатського підрозділу "Вовки" працювали у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії. Українським бійцям вдалося взяти у полон чотирьох бойовиків "ЛДНР". Окупанти є уродженцями Луганської та Донецької областей.

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія примусово вивезла на свою територію 2389 дітей з Донбасу.

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