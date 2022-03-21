ru ua
Вт, 22 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, - МЗС

Новость на русском →
Понеділок 21 березня 2022 14:20
Російська армія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей, - МЗС Олег Ніколенко (slovoidilo)
Автор: Тетяна Самарук

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що 19 березня Росія примусово переселила з Донбасу 2389 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву речника у Twitter.

За його словами, викрадення цивільного населення заборонено міжнародним гуманітарним правом.

"Викрадення цивільного населення суворо заборонено міжнародним гуманітарним правом. Російська армія позбавляє наших дітей батьківського піклування і ставить під загрозу їхнє життя в Росії. Ці жахливі злочини необхідно припинити", - написав Ніколенко.

Раніше ми повідомляли, що в МЗС розповили, що в ООН заперечують заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 26-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
Російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення Путіна, - розвідка
DAILY
Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Торгівля на крові. Або чому економіка Росії приречена на ізоляцію від Європи