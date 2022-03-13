Українські військові знищили ворожий винищувач у Чернігові

Українські військові знищили ще один винищувач російських окупантів. Цього ж разу під час авіаційного нальоту на Чернігів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Північ".

"Підтвердження у вигляді фото трохи згодом, адже збитий ворожий бомбардувальник впав в лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем",- пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські захисники захопили ворожий безпілотник. Відтепер апарат служитиме ЗСУ. Того ж дня було знищено ще один ворожий винищувач у Харківській області.

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