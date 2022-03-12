Українські воїни захопили новий ворожий безпілотник: тепер служитиме ЗСУ (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

В Міноборони пообіцяли, що тепер цей безпілотник "став на сторону добра та буде допомагати нам боронити нашу землю".

Ймовірно, бійці захопили безпілотник "Елерон-3СВ", який розроблений для повітряної розвідки та спостереження.

Раніше ми повідомляли, що російський винищувач знищено в Харківській області.

Також ми писали, що ЗСУ знищили ще один російський командний пункт.

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