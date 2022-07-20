Українські військові знищили артилерійський склад росіян у Херсонській області

Бійці ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів біля селища Дослідне в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" з тягачем, а також знищений польовий артилерійський склад в районі Дослідного в Херсонській області", - розповіли в ОК "Південь".
При цьому наголошується, що втрати, які ЗСУ завдали окупантам, ще уточнюють.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1" біля Каховської ГЕС. З'явився супутниковий знімок.
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