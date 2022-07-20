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Українські військові знищили артилерійський склад росіян у Херсонській області

Фото: українські військові знищили артилерійський склад росіян у Херсонській області (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ знищили польовий артилерійський склад окупантів біля селища Дослідне в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань тільки за цю ніч забезпечено зменшення ворожої армії на 11 рашистів і гаубицю "Мста-Б" з тягачем, а також знищений польовий артилерійський склад в районі Дослідного в Херсонській області", - розповіли в ОК "Південь".

При цьому наголошується, що втрати, які ЗСУ завдали окупантам, ще уточнюють.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1" біля Каховської ГЕС. З'явився супутниковий знімок.

Також ми писали, що українські військові точним ударом знищили сучасний російський комплекс ППО "Подлет" у Лазурному Херсонської області.

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