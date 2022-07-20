Українські військові в Лазурному знищили сучасну російську РЛС (фото)
Українські військові точним ударом знищили сучасний російський комплекс ППО" підліт " в Лазурному Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВВА Сергія Братчука.
ЗСУ вдалося знищити РЛС 48я6-К1 "Підліт" більш ніж в 100 км від позицій, які зараз займають підрозділи української армії.
"Підліт" - це твердотільна трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду, яка здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах в складній завадовій обстановці.
Дана РЛС призначена для видачі цілевказівки для ЗРК з-300, з-400 і т.д. Поставки "Підльотів" в російську армію почалися у 2015 році.
До цього повідомлялося, що ракетні системи HIMARS вдарили по двох військових базах противника в Мелітополі.
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