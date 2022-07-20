Украинские военные уничтожили артиллерийский склад россиян в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач только за эту ночь обеспечено уменьшение вражеской армии на 11 рашистов и гаубицу "Мста-Б" с тягачом, а также уничтожен полевой артиллерийский состав в районе Дослидного в Херсонской области", - рассказали в ОК "Юг".

При этом отмечается, что потери, которые ВСУ нанесли оккупантам, еще уточняют.