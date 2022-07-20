Украинские военные уничтожили артиллерийский склад россиян в Херсонской области

Бойцы ВСУ уничтожили полевой артиллерийский склад оккупантов возле поселка Дослидное в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач только за эту ночь обеспечено уменьшение вражеской армии на 11 рашистов и гаубицу "Мста-Б" с тягачом, а также уничтожен полевой артиллерийский состав в районе Дослидного в Херсонской области", - рассказали в ОК "Юг".
При этом отмечается, что потери, которые ВСУ нанесли оккупантам, еще уточняют.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1" возле Каховской ГЭС. Появился спутниковый снимок.
Также мы писали, что украинские военные точным ударом уничтожили современный российский комплекс ПВО "Подлет" в Лазурном Херсонской области.
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