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ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян біля Каховської ГЕС

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Херсонська область, Вівторок 19 липня 2022 20:53
ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян біля Каховської ГЕС Фото: ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1" біля Каховської ГЕС. З'явився супутниковий знімок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Telegram.

"Біля шлюзу Каховської ГЕС вчора була знищена ворожа станція радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликана виводити з ладу українські безпілотники", - розповіли в Страткомі.

Варто зауважити, що "Репелент-1" надійшла на озброєння ЗС РФ в 2018 році. Вона вважається однією з новітніх систем радіоелектронної боротьби в Росії і може виводити з ладу безпілотники на відстані 30-35 кілометрів.

ЗСУ знищили станцію радіоелектронної боротьби росіян біля Каховської ГЕССупутниковий знімок знищеної техніки РФ (t.me/AFUStratCom)

Нагадаємо, раніше українські військові допомогли "відцвісти" на Донбасі трьом російським "акціям".

Також ми писали, що російські війська знищили свій же винищувач Су-34 в небі над окупованим Алчевськом в Луганській області.

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