ua ru
Вт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Солнцепьок" (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 серпня 2022 12:33
ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Солнцепьок" (відео) Фото: ЗСУ зі "Стугни" знищили російський "Солнцепьок" (ілюстрація/facebook com kbluchua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові одним влучним ударом з української "Стугни" знищили російський "Солнцепьок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Мінус ворожий "Солнцепьок". Воїни ЗСУ з українського ПТРК "Стугна" знищили коштовну, тяжку вогневу систему "Солнцепьок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні Росія визнала, що використовує в Україні систему "Солнцепьок" з термобаричними боєголовками, які ще називають "вакуумними бомбами". Застосування цієї зброї заборонено навіть у військових цілях, якщо під удар можуть потрапити цивільні.

Цікаво, що ЗСУ в квітні вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепьок" проти окупантів. Установка працювала на Ізюмському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"
Юлія Акімовакоресподент Яка українська зброя громить армію Путіна і що чекає нашу "оборонку"