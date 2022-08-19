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ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 09:04
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено 69 одиниць автомобільної техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків - 1899 (+10) од,
  • бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,
  • артилерійських систем - 1016 (+6) од,
  • РСЗВ - 266 (+1) од,
  • засоби ППО - 141 (+5) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 197 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
  • крилаті ракети - 190 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,
  • спеціальна техніка - 94 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ на півдні за минулу добу завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст.

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