ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
Фото: ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу (Getty Images)
Українські бійці за минулу добу ліквідували 400 окупантів. Також було знищено 69 одиниць автомобільної техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44700 (+400) осіб ліквідовано,
- танків - 1899 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 4195 (+16) од,
- артилерійських систем - 1016 (+6) од,
- РСЗВ - 266 (+1) од,
- засоби ППО - 141 (+5) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
- крилаті ракети - 190 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,
- спеціальна техніка - 94 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, що ЗСУ на півдні за минулу добу завдали 4 удари по ворогу і зірвали плани повернути в стрій Каховський міст.
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