RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10"

Фото: українські військові збили черговий російський безпілотник "Орлан-10" (24tv.ua)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ підбили черговий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 58-у окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського.

"Як то кажуть "око за око". Наші бійці, як і завжди, знищують не тільки окупантів, а й їхні очі в небі", - сказано в повідомленні.

Фото збитого БПЛА "Орлан-10" (facebook.com/58OMPBr)

Нагадаємо, це вже не перший БПЛА "Орлан-10", який ЗСУ збили 14 червня. Сьогодні підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України "приземлив" чергову пташку російських окупантів.

Також ми писали, що Литва придбала для України шістьох сучасних безпілотників EOS C VTOL. Найближчим часом ЗСУ передадуть чотири з них.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонбасВійна Росії проти України