Прилетів на позиції ЗСУ. Українські десантники збили ворожий безпілотник
Фото: українські військові (gettyimages)
Підрозділ радіоелектронної боротьби Десантно-штурмових військ ЗС України “приземлив” чергову пташку російських окупантів. Ворожий БПЛА “Орлан-10” здійснював повітряну розвідку українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
Десантники, помітивши ворожу техніку, прийняли рішення взяти її під свій контроль. Таким чином окупанти лишились без очей.
"Продовжуємо "демілітаризувати" армію країни-окупанта", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора у Сумській області росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Внаслідок вибуху одна людина загинула, а двоє травмовані.
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