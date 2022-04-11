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На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 51 ворожу атаку. Названа кількість розбитої техніки

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Понеділок 11 квітня 2022 08:10
На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 51 ворожу атаку. Названа кількість розбитої техніки Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Військові угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі протягом тижня 51 ворожу атаку, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Гайдая.

Так, за даними чиновника, українські військові на цій лінії фронту за тиждень знищили:

  • 39 ворожих танків,
  • 70 одиниць броньованої техніки,
  • 55 одиниць автомобільної техніки,
  • 22 артилерійські системи,
  • 17 безпілотних літальних апаратів,
  • 4 літаки,
  • 6 вертольотів,
  • 5 крилатих ракет.

Додамо, що 11 квітня військові ЗСУ відбили атаку російських військ під Золотим у Луганській області, після чого окупанти відійшли та стали обстрілювати будинки в населеному пункті.

Раніше повідомлялося, що за минулий день українські військові збили російський Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти (Мі-24, Ка-52 "Алігатор").

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