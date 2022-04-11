На Донбасі ЗСУ за тиждень відбили 51 ворожу атаку. Названа кількість розбитої техніки
Військові угруповання Об'єднаних сил відбили на Донбасі протягом тижня 51 ворожу атаку, а також завдали російським окупантам значних втрат у військовій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Гайдая.
Так, за даними чиновника, українські військові на цій лінії фронту за тиждень знищили:
- 39 ворожих танків,
- 70 одиниць броньованої техніки,
- 55 одиниць автомобільної техніки,
- 22 артилерійські системи,
- 17 безпілотних літальних апаратів,
- 4 літаки,
- 6 вертольотів,
- 5 крилатих ракет.
Додамо, що 11 квітня військові ЗСУ відбили атаку російських військ під Золотим у Луганській області, після чого окупанти відійшли та стали обстрілювати будинки в населеному пункті.
Раніше повідомлялося, що за минулий день українські військові збили російський Су-34, кілька ракет, 3 БПЛА і 4 вертольоти (Мі-24, Ка-52 "Алігатор").
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