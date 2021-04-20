Згода Росії на перемир'я буде сигналом до деескалації на Донбасі, - Кулеба
Одним з перших знаків деескалації на Донбасі буде повторне зобов'язання Російської Федерації дотримуватися перемир'я. Спільна заява Тристоронньої контактної групи про прихильність до перемир'я буде знаком, що Росія готова до розмови.
"Одним з перших знаків деескалації буде повторне зобов'язання російської сторони дотримуватися перемир'я. Спільна заява ТКГ про прихильність до перемир'я буде знаком того, що Росія як мінімум готова розмовляти, а не тільки нарощувати свою військову силу біля кордонів. Це не буде повною деескалацією, але хоча б променем надії", - заявив він.
Нагадаємо, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заява про провокації РФ та ескалації військових дій проти України. У ньому наголошується зрив мирних зусиль щодо врегулювання ситуації на сході України.
Крім того, раніше глава зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових.