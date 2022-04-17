ru ua
Нд, 17 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Одеські пляжі все ще заміновані. Рятувальники закликають містян не вірити фейкам

Новость на русском →
Одеса, Неділя 17 квітня 2022 17:03
Одеські пляжі все ще заміновані. Рятувальники закликають містян не вірити фейкам Фото: ДСНС спростовує фейки про розмінування одеських пляжів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Інформація в Telegram-каналах щодо розмінування одеських пляжів не відповідає дійсності. Їх відвідування надалі є небезпечним і забороненим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ГУ ДСНС в Одеській області.

"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі.Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили: жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси i області.

"Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено - вони заміновані!", - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв