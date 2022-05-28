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Українські військові ліквідували ще одного російського командира

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Україна, Субота 28 травня 2022 17:47
Українські військові ліквідували ще одного російського командира Фото: ліквідований російський підполковник Олександр Досягаєв (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові ліквідували ще одного російського підполковника. Він командував десантно-штурмовим батальйоном окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратком ЗСУ.

Мова йде про підполковника Олександра Досягаєва. Він був командиром десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку.

Олександр Досягаєв навіть брав участь у спеціальному військовому фестивалі "Армія Росії-2021". Він був найкращим у номінації "Крилата піхота".

Нагадаємо, нещодавно українські захисники знищили на Донбасі командний пункт окупантів, де перебувало російські офіцери.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 30 000 своїх військових.

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