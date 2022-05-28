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Украинские военные ликвидировали еще одного российского командира

Новина українською →
Украина, Суббота 28 мая 2022 17:47
Украинские военные ликвидировали еще одного российского командира Фото: ликвидирован российский подполковник Александр Достигаев (facebook.com/AFUStratCom)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ликвидировали еще одного российского подполковника. Он командовал десантно-штурмовым батальоном оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратком ВСУ.

Речь идет о подполковнике Александре Достигаеве. Он был командиром десантно-штурмового батальона 104 десантно-штурмового полка.

Александр Достигаев даже участвовал в специальном военном фестивале "Армия России-2021". Он был лучшим в номинации "Крылатая пехота".

Напомним, недавно украинские защитники уничтожили на Донбассе командный пункт оккупантов, где находились российские офицеры.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 30 000 своих военных.

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