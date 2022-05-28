Росія втратила вже близько 30 000 своїх військових в Україні
Фото: Росія втратила вже близько 30 000 своїх військових в Україні (Getty Images)
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила вже 30 000 своїх військових. Також було знищено 107 1330 танків ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1330 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од,
- артилерійських систем - 628 (+5) од,
- РСЗВ - 203 (+2) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків - 207 (+1) од,
- гелікоптерів - 174 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 503 (+0),
- крилаті ракети - 116 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2226 (+0) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
За даними Генштабу, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, вчора український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35, що вилетів з аеродрому Бельбек в Криму.
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