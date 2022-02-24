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Українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак

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Краматорськ, Четвер 24 лютого 2022 10:34
Українські військові під Краматорськом збили шостий російський літак Фото: Україна продовжує збивати російські літаки (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)
Автор: Артем Горовенко

В ході нападу Росії українська сторона збила шостий російський літак. Ціль вразили під Краматорськом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"У районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українські військові збили п'ять російських літаків у Луганській області. Крім того, було знищено два танки.

Також повідомлялося, що російські танкові колони намагаються прорватися до Луганської області, українська сторона нав'язала їм бої.

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