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Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open

Новини » Спорт    10.01.2019 - 12:22
Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Australian Open
Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

Турнір в Мельбурні стартує 14 січня

Визначилися суперниці українських тенісисток по стартового матчу в основній сітці турніру Australian Open в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Шостий номер посіву Еліна Світоліна зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації. Лідер українок всьоме поспіль виступить в Мельбурні, а свій кращий результат показала в минулому сезоні, дійшовши до чвертьфіналу.

Леся Цуренко, яка отримала 24 номер посіву, зустрінеться в стартовому раунді з росіянкою Катериною Александровою, що займає 72 місце в світовому рейтингу. Це буде дев'ятий поспіль Australian Оpen для Цуренко, найдалі на турнірі вона дійшла до третього кола в 2013 році.

Дебютантка Australian Open Даяна Ястремська в першому поєдинку буде протистояти господині кортів і 73 ракетці світу Саманті Стосур.

Ще одна українка Катерина Козлова в першому колі зіграє проти словачки Вікторії Кужмовой. Козлова брала участь у Відкритому чемпіонаті Австралії в двох попередніх сезонах, однак обидва рази програла в стартовому матчі основної сітки.

Нагадаємо, Марта Костюк зіграє в фіналі кваліфікації Australian Open.

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