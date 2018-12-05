Чотири українські тенісистки заявилися в основу Australian Open

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/AustralianOpen)

Ще стільки ж візьмуть участь у кваліфікації

Чотири українські тенісистки заявилися в основну сітку Australian Open. Як повідомляє портал "Великий теніс України", в Мельбурні зіграють Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

Стільки ж представниць України знаходяться в альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним листом в кваліфікацію - Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Бондаренко і Катаріна Завацька.

При цьому жоден український тенісист не потрапив в заявку основної сітки турніру. Станом на початок грудня, Сергій Стаховський виступить в кваліфікації. Також зіграти у відбірковому етапі може Олександр Долгополов, але тільки якщо встигне відновитися після травми. А ось Ілля Марченко на Australian Open участі не прийме через свій низький рейтингу.

Матчі основної сітки Відкритого чемпіонату Австралії стартують 14 січня, кваліфікація пройде з 8 по 11 січня.