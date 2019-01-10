Костюк стала фіналісткою кваліфікації Australian Open

Фото: Марта Костюк (ausopen.com)

Українська тенісистка за менш ніж годину впоралась з Амандін Есс з Франції

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації турніру Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У матчі другого кола 16-річна українка за 56 хвилин обіграла француженку Амадин Есс (WTA 241), завершивши зустріч з рахунком 6:3, 6:2. У фіналі відбіркового турніру Марта зіграє проти 142 ракетки світу, іспанки Паули Бадоси-Хіберт.

На шляху до фіналу кваліфікації Australian Open зі своїми суперниками не впоралися Ангеліна Калініна і Сергій Стаховський.

Українська тенісистка зачохлила ракетку у другому турі, програвши у двох сетах американці Джеймі Леб з рахунком 3:6, 4:6.

Перша ракетка України у двох сетах програв італійцю Луці Ванни з рахунком 4:6, 6(3):7. Зазначимо, що Сергій був єдиним представником від України в чоловічому турнірі в Австралії. Таким чином, жоден жоден з українських чоловіків не буде представлений на австралійському турнірі Великого шолома вперше з 2008 року.

Нагадаємо, чотири українські тенісистки - Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова - заявилися в основну сітку Australian Open.