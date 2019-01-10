Украинские теннисистки узнали соперниц на старте Australian Open

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Турнир в Мельбурне стартует 14 января

Определились соперницы украинских теннисисток по стартовому матчу в основной сетке турнира Australian Open в Мельбурне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт соревнований.

Шестой номер посева Элина Свитолина сыграет против одной из победительниц квалификации. Лидер украинок седьмой год подряд выступит в Мельбурне, а свой лучший результат показала в прошлом сезоне, дойдя до четвертьфинала.

#AusOpen draw



1R: Elina Svitolina (6) v qualifier — #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2019

Леся Цуренко, получившая 24 номер посева, встретится в стартовом раунде с россиянкой Екатериной Александровой, занимающей 72 место в мировом рейтинге. Это будет девятый подряд Australian Оpen для Цуренко, дальше всего на турнире она дошла до третьего круга в 2013 году.

Дебютантка Australian Open Даяна Ястремская в первом поединке будет противостоять хозяйке кортов и 73 ракетке мира Саманте Стосур.

Еще одна украинка Катерина Козлова в первом круге сыграет против словачки Виктории Кужмовой. Козлова участвовала в Открытом чемпионате Австралии в двух предыдущих сезонах, однако оба раза проиграла в стартовом матче основной сетки.

Напомним, Марта Костюк сыграет в финале квалификации Australian Open.