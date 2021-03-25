В українські суди хочуть впровадити штучний інтелект: подробиці і терміни експерименту

Міністерство цифрової трансформації і Вища рада правосуддя почали роботу над амбітним проектом по впровадженню штучного інтелекту в судову систему України. Експериментальний пілотний проект планують запустити протягом 2022 року в одному з районних судів.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні".
Передбачається, що робот замість судді може розглядати не всі справи, а тільки нескладні, наприклад, про перевищення швидкості, порушення правил паркування тощо.
"Але треба забезпечити суди належним фінансуванням, зокрема у всіх судах нашої країни елементарно повинен якісно працювати інтернет", - зазначив заступник голови ВСП Олексій Маловацький.
Голова правового комітету Верховної ради Андрій Костін повідомив, адвокати вже давно використовують спеціальні автоматизовані програми для аналізу документів в своїй роботі. Штучний інтелект вже працює в судових системах США і Китаю, а Єврокомісія в 2018 році навіть прийняла Етичну хартію про використання ШІ в судових системах.
"Головне в рамках пілотного проекту зафіксувати, які можуть бути негативні наслідки, потім провести відповідну роботу, відрегулювати алгоритми, можливо, а я навіть впевнений, що треба буде прийняти не тільки законодавчих, але і ряд підзаконних актів для того, щоб ця система штучного інтелекту, - ред.) могла бути застосована", - сказав Костін.
Головне, за його словами, визначити, до якого рівня можна дозволити ШІ "допомагати" правоохоронцям і судовій системі.
Раніше РБК-Україна писало, коли може з'явитися "суд в смартфоні". У парламенті очікують, що це може відбутися в кінці року.
Як повідомляв раніше міністр юстиції Денис Малюська, система електронного кримінального провадження вже майже готова для застосування.