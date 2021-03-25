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В украинские суды хотят внедрить искусственный интеллект: подробности и сроки эксперимента

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия начали работу над амбициозным проектом по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины. Экспериментальный пилотный проект планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне".

Предполагается, что робот вместо судьи сможет рассматривать не все дела, а только несложные, например, о превышении скорости, нарушении правил парковки и тому подобное.

"Но нужно обеспечить суды надлежащим финансированием, в частности во всех судах нашей страны элементарно должен качественно работать интернет", - отметил заместитель председателя ВСП Алексей Маловацкий.

Глава правового комитета Верховной рады Андрей Костин сообщил, адвокаты уже давно используют специальные автоматизированные программы для анализа документов в своей работе. Искусственный интеллект уже работает в судебных системах США и Китая, а Еврокомиссия в 2018 году даже приняла Этическую хартию об использовании ИИ в судебных системах.

"Главное в рамках пилотного проекта зафиксировать, какие могут быть негативные последствия, затем провести соответствующую работу, отрегулировать алгоритмы, возможно, а я даже уверен, что надо будет принять не только законодательные, но и ряд подзаконных актов для того, чтобы эта система (искусственного интеллекта, - ред.) могла быть применена", - сказал Костин.

Главное, по его словам, определить, до какого уровня можно позволить ИИ "помогать" правоохранителям и судебной системе.

Ранее РБК-Украина писало, когда может появиться "суд в смартфоне". В парламенте ожидают, что это может произойти в конце года.

Как сообщал ранее министр юстиции Денис Малюська, система электронного уголовного производства уже почти готова для применения.

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Новости Украины Судебная реформаискусственный интеллектСуд
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