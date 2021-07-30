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Допоможуть гасити палаючі ліси. До Туреччини прилетіли пожежні літаки України

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 20:26
Допоможуть гасити палаючі ліси. До Туреччини прилетіли пожежні літаки України Фото: два пожежні літаки ДСНС України прибули до Туреччини для гасіння палаючих лісів (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Два пожежні літаки ДСНС України прилетіли до Туреччини для допомоги в гасінні палаючих лісів. Вони злетіли з Одеси і приземлилися в турецькому аеропорту "Газіпаша Аланія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"30 Липня два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння вогнищ лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу міста Манавгат (провінція Анталія) і поширилися на територію провінцій Стамбул, Кайсері, Коджаелі, Адана, Стамбул і Ізмір", - йдеться в повідомленні.

На допомогу турецьким пожежникам Україна направила два літаки Ан-32П з групою забезпечення. Екіпажі цих машин - досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж в Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Відзначається, що літаки вилетіли з Одеси 15:08 і о 17:53 приземлилися в аеропорту "Газіпаша Аланія".

За даними ДСНС, всього до гасіння лісових пожеж у Туреччині, які ускладнює сильний вітер та спекотна погода, залучено понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Фото: два пожежні літаки ДСНС України прибули до Туреччини для гасіння палаючих лісів (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський пообіцяв своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану допомога в ліквідації лісових пожеж.

Зазначимо, в результаті лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.

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