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Живуть від зарплати до зарплати близько 40% українців

Новини » Фінанси    03.12.2018 - 17:07
Живуть від зарплати до зарплати близько 40% українців
Ілюстративне фото (flickr.com/ssu)

Найбільше громадян без заощаджень припадає на міста, в селах таких менше

У листопаді 2018 року 43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування компанії Research & Branding Group.

Ще 9-10% респондентів повідомили, що мають заощадження на термін від одного місяця до двох місяців, 8% - на термін 3-4 місяці і 5% - на строк до шести місяців.

Живуть від зарплати до зарплати близько 40% українців

rb.com.ua

Як зазначають соціологи, в порівнянні з лютим 2017 року кількість українців, які не мають заощаджень, зменшилася на 4%, а кількість тих, кому заощаджень вистачило б менше, ніж на місяць, стало менше на 3%.

Найбільше не мають заощаджень українців серед тих, кому за 60, а найменше - серед тридцятирічних і сорокарічних.

Найбільше число українців, які не мають (на їх думку) заощаджень, припадає на жителів обласних центрів, а найменше серед сільських жителів.

Опитування проводилося в період з 16 по 26 листопада 2018 року серед 2000 респондентів. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.

Зазначимо, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в жовтні 2018 року склала 9218 грн, збільшившись в порівнянні з жовтнем минулого року на 24,9%.

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