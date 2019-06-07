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Україна і Польща розділили останнє місце за рівнем фінансової грамотності

Новини » Економіка    07.06.2019 - 14:37
Україна і Польща розділили останнє місце за рівнем фінансової грамотності
Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці знають про знижки в магазинах, але плутаються у складних процентах

Україна розділила з Польщею останнє місце за рівнем фінансової грамотності серед країн, де проводилось опитування за методикою до Організації економічної співпраці та розвитку (ОЕСР). Такі дані отримав Проект USAID "Трансформація фінансового сектору".

Результати показують, що Україна і Польща отримали по 11,6 балів, у той час як в середньому країни отримали 13,2 балів.

Україна і Польща розділили останнє місце за рівнем фінансової грамотності

Під час опитування рівень фінансової грамотності оцінювався за такими критеріями, як знання, ставлення і поведінка.

Дані показують, що в Україні лише 43% дорослого населення правильно відповіли на мінімум п’ять із семи запитань на перевірку знань (що вважається мінімальним цільовим показником) проти показника 56% в усіх країнах, які брали участь в опитуванні ОЕСР у 2016 році.

Українці з власного досвіду добре знають, що таке інфляція та як розраховувати знижки в магазинах. Рівень знань простих відсотків нижчий, ніж в інших країнах (55% в Україні проти середнього показника 65% для інших країн, які брали участь в опитуванні ОЕСР).

"Низький рівень розуміння того, що обіцянка високого доходу, імовірно, означає високі ризики, робить українців вразливими до шахрайських схем і спекулятивного інвестування", - наголошують автори дослідження.

Лише 21% опитаних змогли правильно вибрати з короткого списку пропонованих варіантів розмір гарантованої державою суми відшкодування за банківським вкладом (200 тис. грн).

Україна і Польща розділили останнє місце за рівнем фінансової грамотності

Рівень фінансової грамотності також залежить від віку респондентів. Найнижчий рівень спостерігається у молодих людей у віці 18-24 років.

Україна і Польща розділили останнє місце за рівнем фінансової грамотності

Опитування проводилося маркетинговою дослідницькою компанією InMind серед 2007 осіб у грудні 2018 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій. В опитуванні брали участь люди віком від 18 до 79 років. Розмір похибки: 2%.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року 43% жителів України заявили, що взагалі не мають заощаджень.

Нагадаємо, що за даними опитування компанії Research & Branding Group, у листопаді 2018 року 43% громадян України вважали, що найбільш безпечно зберігати заощадження в доларах США. За даними дослідження, далі з великим відривом слідує євро (15%) та власне національна валюта - гривня - (12%). Ще 12% українців не довіряють жодній з валют, а 16% - не визначилися в цьому питанні.

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