Літак з українськими полоненими приземлився в "Борисполі"

У рамках великого обміну полоненими з Російською Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

В аеропорту звільнених українців зустрічають їх родичі, преса, президент України Володимир Зеленський, глава Служби безпеки України Іван Баканов і глава МВС Арсен Аваков.

Присутні зустріли приземлення літака оплесками.

Так, з російського полону повернулися 24 моряки та 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов та Артур Панов.

Фото: звільнені українці в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше з'явився список учасників обміну полоненими, яких Україна видала Росії. Зазначалося, що в списку немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Російські ЗМІ підкреслювали, що в списку присутні лише 12 громадян РФ.

Крім того, перший український омбудсмен Ніна Карпачова зазначала, що в Україну в рамках обміну полоненими повертаються 24 українських військовополонених моряка та 11 незаконно засуджених громадян, яких помилував російський президент. За її словами, помилування стало наслідком переговорів між президентами України і РФ. При цьому президент України Володимир Зеленський помилував 16 осіб, яких передали Росії.

Варто відзначити, Карпачова анонсувала, що в Україну повернеться і український режисер Олег Сенцов.

Як писало РБК-Україна раніше, 24 українських військовополонених моряка були звільнені під особисту поруку українського омбудсмена Людмили Денісової.