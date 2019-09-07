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Кортеж Зеленського прибув в аеропорт "Бориспіль"

Новини » Надзвичайні події    07.09.2019 - 13:00
Кортеж Зеленського прибув в аеропорт "Бориспіль"
Фото: кортеж в "Борисполі" (РБК-Україна)

Наразі очікується прибуття літака зі звільненими полоненими

До терміналу "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль" прибув кортеж президента України Володимира Зеленського для зустрічі звільнених в рамках обміну полоненими українців. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Так, біля входу в термінал "В" був помічений кортеж українського президента. Самого президента Зеленського поки не було помічено.

Також в аеропорт "Бориспіль" прибули генеральний прокурор Руслан Рябошапка та керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Фото: Руслан Рябошапка в аеропорту "Бориспіль" (РБК-Україна)

Нагадаємо, що в аеропорт "Бориспіль" повинен прибути літак зі звільненими українцями. Український літак напередодні вилетів з російського міжнародного аеропорту "Внуково" та прямує в Україну.

Також РБК-Україна писало, що в міжнародний аеропорт "Бориспіль" прибули глава Служби безпеки України Іван Баканов та міністр внутрішній справ Арсен Аваков. Очільники силових відомств прибули в аеропорт для зустрічі звільнених українців, які невдовзі повинні прилетіти.

Додамо, що адвокат Марк Фейгін опублікував список осіб, які беруть участь в обмін полоненими між Києвом і Москвою. За його даними, в обміні беруть участь 24 українських моряка і 11 засуджених українців. Так, серед ув'язнених - Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Артур Панов, Едем Бекіров, Микола Карп'юк, Станіслав Клых, Олексій Сизонович, Євген Панов, Володимир Балух.

З'явився попередній список учасників обміну, яких Україна передала РФ Літак з учасниками обміну вилетів з "Борисполя"
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненимиБориспольКортеж
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