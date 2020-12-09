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Акції Tesla, Facebook, Microsoft, Netflix, Visa і AMD допустили до обігу в Україні

Київ, Середа 09 грудня 2020 12:29
Акції Tesla, Facebook, Microsoft, Netflix, Visa і AMD допустили до обігу в Україні
Фото: Нью-Йоркська фондова біржа (facebook.com/NYSE)
Автор: Олександр Білоус

Акції технологічних гігантів доступні для покупки в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні акції кількох іноземних компаній. Зокрема, до звернення допущені акції шести американських технологічних гігантів: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. і Advanced Micro Devices Inc.

Про це свідчать результати засідання комісії від 8 грудня 2020 року, оприлюднені на сайті НКЦПФР.

Відзначимо, в Україні дозволено купувати та продавати акції іноземних компаній з 2018 року, коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла зміни до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України.

Для покупки акцій іноземних компаній необхідно звернутися до ліцензованих брокерів або інвестиційні компанії і укласти стандартний договір про послуги. Після цього відкривається спеціальний рахунок в цінних паперах, який дає громадянам України можливість купувати і продавати цінні папери, в т. ч. і іноземних компаній.

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