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Нацкомісія з цінних паперів виявила шахраїв, що продають українцям акції Tesla

Новини » Економіка    21.01.2019 - 17:30
Нацкомісія з цінних паперів виявила шахраїв, що продають українцям акції Tesla
Ілюстративне фото (www.tesla.com)

У НКЦПФР радять перевіряти інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила про існування ризиків придбання цінних паперів іноземних емітентів українськими інвесторами фондового ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Як зазначили в прес-службі, ТОВ "НАСДАК ГРУП Україна" (Nasdaq Group Ukraine) позиціонує себе офіційним представником фондової біржі NASDAQ (США) в українському сегменті та офіційним партнерським офісом компанії Tesla Inc. в Україні. Компанія пропонує до придбання цінні папери компанії Tesla Inc.

Однак, за даними НКЦПФР,  ТОВ "НАСДАК ГРУП Україна" не є професійним учасником фондового ринку. Офіційної відповіді на запит Комісії від  ТОВ "НАСДАК ГРУП Україна", зокрема щодо порядку та механізму придбання цінних паперів компанії Tesla Inc. та порядку відкриття рахунків інвесторам, не отримано, у зв’язку із поверненням кореспонденції.

"Отже, при прийнятті рішення про інвестування в цінні папери (в тому числі цінні папери іноземних емітентів) з метою уникнення втрати коштів пропонуємо з’ясовувати інформацію щодо професійного учасника, який пропонує послуги (наявність відповідних ліцензій, ділова репутація, місцезнаходження тощо) та емітента, цінні папери якого маєте намір придбати (реєстрація випуску цінних паперів, місцезнаходження, допуск цінних паперів до обігу в Україні тощо)", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України оприлюднила для громадського обговорення два проекти рішень, які дозволять купувати державні облігації через мобільні додатки

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмиванням на українських фондових біржах доходів, отриманих нелегальним шляхом. За версією СБУ, в 2017-2018 роках співробітники бірж спільно з торговцями цінними паперами організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. За схемою торговці проводили сумнівні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП. Загальна сума легалізованих коштів становить понад 100 млн гривень.

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